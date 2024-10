Stand: 14.10.2024 15:20 Uhr Uni Kiel: Wintersemester beginnt für tausende Studenten

Mehr als 3.200 Studierende sind am Montag an der Christian-Albrechts Universität zu Kiel ins erste Semester gestartet. Das sind nach Angaben der Uni in etwa so viele wie vor einem Jahr. Die meisten Erstsemester sind in den Fächern Deutsch und Jura eingeschrieben, aber auch Geografie und BWL sind beliebt. Neben diesen klassischen Studiengängen werden einige Fächer in diesem Semester zum ersten Mal angeboten, zum Beispiel Sozialpädagogik auf Lehramt für berufliche Schulen. An der CAU Kiel fangen in etwa so viele Erstsemester an wie im vergangenen Jahr. Denn Kiel als Stadt sei nach wie vor beliebt und die Auswahl an Studiengängen groß, sagte CAU-Vizepräsident Professor Markus Hundt. Die Universität in Kiel ist die größte Hochschule im Land. Die meisten der fast 25.000 Studierenden kommen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen.

Auch FH Kiel voll ausgelastet: 1.600 Studierende

Auch die Fachhochschule Kiel ist mit mehr als 1.600 Studierenden voll ausgelastet. Besonders nachgefragt war laut Fachhochschule unter anderem der Bachelorstudiengang Architektur. Dort bewarben sich auf die 32 Plätze über 300 Menschen. An der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein ist ist die Zahl von 240 neuen Studierenden etwas höher als im Vorjahr.

