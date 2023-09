Unfall mit Kleinbussen auf B5 bei Husum: 14 Verletzte Stand: 17.09.2023 14:25 Uhr Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 südlich von Husum sind heute Vormittag 14 Menschen verletzt worden. Die B5 war Richtung Süden für zwei Stunden voll gesperrt.

Zwei Kleinbusse sind am Vormittag auf der B5 bei Husum im Kreis Nordfriesland verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei 14 Menschen verletzt. Demnach saßen neben den beiden Fahrern 15- bis 16-jährige Sportler einer Fußballmannschaft von Eiderstedt in den Bussen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.

Laut Polizei war es heute Vormittag extrem neblig auf der B5. Die Sichtweite betrug nur etwa 50 Meter. Die beiden Mannschaftsbusse fuhren Kolonne, als ein vor ihnen fahrendes Auto in Höhe Witzwort abbiegen wollte. Der erste Bus bremste deshalb scharf, der zweite konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den ersten.

Bundesstraße wurde gesperrt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an - auch ein Hubschrauber landete am Unfallort. Die 14 Verletzten kamen vorsorglich in Krankenhäuser nach Husum und Heide (Kreis Dithmarschen). Ein Sprecher sagte, dass vermutlich alle nur leicht verletzt seien, aber mit Sicherheit könne er das noch nicht sagen.

Die B5 war ab Koldenbüttel in südliche Richtung für zwei Stunden gesperrt.

