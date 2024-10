Stand: 14.10.2024 10:37 Uhr Unfall im Kreis Segeberg: Auto kracht in Haus

Auf der B206 bei Högersdorf (Kreis Segeberg) ist am Sonntagnachmittag ein Auto bei einem Verkehrsunfall in ein Mehrfamilienhaus gefahren. Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei sind zwei Autos mit insgesamt fünf Insassen aus noch ungeklärter Ursache an der Kreuzung Richtung B432 miteinander kollidiert. Ein Auto schleuderte danach gegen das Mehrfamilienhaus.

Bevor das Auto abgeschleppt werden konnte, musste das Technische Hilfswerk zuerst die Außenwand des Gebäudes mit einem Gerüst abstützen. Es ist einsturzgefährdet. Während des Einsatzes war die B206 über Stunden gesperrt. Die Einsatzkräfte wollten mit der Sperrung weitere Erschütterungen an dem Gebäude verhindern. Erst am späten Abend, nach dem Aufbau des Gerüsts, wurde die Straße wieder freigegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg