Stand: 22.11.2024 16:44 Uhr Unbekannter fährt gegen Verteilerkasten in Alt-Duvenstedt

Ein unbekannter Autofahrer hat in Alt-Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Verteilerkasten massiv beschädigt. Der Unbekannte fuhr laut Polizei in der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch (20.11.) gegen den Kasten, der an der Ecke Dorfstraße/Friedhofsallee steht. Die Beamten schätzen den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Bereich und suchen nun Zeugen.

