Umfrage gestartet: Wie kann die Lübecker Bucht attraktiver werden?

In der Lübecker Bucht ist eine groß angelegte und anonyme Gästebefragung gestartet. Die Touristiker hoffen, dass bis zum Herbst möglichst viele Urlauber in Neustadt, Sierksdorf, Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Niendorf mitmachen. Dabei sollen die Transportmittel zur An- und Abreise, die Gründe für den Urlaub sowie Wünsche für die Urlaubsregion abgefragt werden.

"Ziel ist es, auf Basis der Umfrageergebnisse den Urlaub in der Lübecker Bucht noch passgenauer und schöner zu gestalten", sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Erste Ergebnisse sollen dann im kommenden Frühjahr vorliegen.

