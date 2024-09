Stand: 12.09.2024 19:53 Uhr Umfrage: Mehrheit der Kita-Beschäftigten überlastet

Nach einer aktuellen Umfrage fühlt sich eine deutliche Mehrheit der Kita-Beschäftigten in Schleswig-Holstein auf der Arbeit überlastet. Das geht aus einer nicht repräsentativen Online-Befragung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervor. 50 Prozent der rund 1.400 Teilnehmer würden "voll und ganz", weitere 41 Prozent "eher" über ihre Belastungsgrenze hinaus arbeiten. 89 Prozent gaben an, dass ihre Einrichtung bereits einmal aufgrund von fehlendem Personal schließen musste.

Der GEW-Co-Landesvorsitzende Henning Schlüter bezeichnete die Ergebnisse als alarmierend. Die Beschäftigten würden eine zu hohe Last tragen, was zu einem hohen Krankenstand und dem Ausstieg aus dem Beruf führe, so Schlüter.

