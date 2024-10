Stand: 15.10.2024 16:07 Uhr UN-Mission im Libanon: Soldaten aus Kiel zwischen den Fronten

Sechs Soldaten aus Kiel befinden sich aktuell im Süden des Libanons zwischen den Fronten. Sie sind als UN-Blauhelmsoldaten in der Stadt Nakura stationiert. Dort kommt es seit dem vergangenen Wochenende rund um das Hauptquartier der UN-Mission UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) immer wieder zu Kampfhandlungen zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Letztere hatte nach Angaben der UN zuletzt mehrfach UNIFIL-Stellungen beschossen, darunter das Hauptquartier in Nakura. Vier Soldaten wurden demnach dabei verletzt.

Deutschen Soldaten geht es gut

Neben den sechs Soldaten aus Kiel sind in Nakura knapp 30 weitere deutsche Soldaten stationiert, so ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Im Lagezentrum in Potsdam beobachte man die Situation genau, um bei Bedarf erforderliche Maßnahmen zu treffen. Alle deutschen Soldaten seien wohlauf.

Die libanesische Stadt Nakura liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. Neben dem Hauptquartier der UNIFIL-Mission sind weitere Soldaten in Jounieh bei Beirut und auf Zypern stationiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel