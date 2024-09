Stand: 05.09.2024 14:58 Uhr TraveJazz Festival startet in Lübeck

In Lübeck startet am Donnerstagabend das 10. TraveJazz Festival. Bis Samstag gibt es auf drei Bühnen Konzerte, zum Teil auch Open Air und kostenlos an der Drehbrücke. Das Festival bietet eine Mischung aus unterschiedlichen Jazzstilen. Dazu gehört auch ein Familienkonzert am Samstagvormittag in der Petrikirche.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck