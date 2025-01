Stand: 06.01.2025 10:39 Uhr Traditionelles Anbaden in Glücksburg und Wanderup

Nachdem das traditionelle Anbaden in Schleswig-Holstein am Neujahrsmorgen wegen des Sturms vielerorts abgesagt werden musste, sind jetzt am Wochenende viele Schwimmer in Glücksburg-Sandwig und Wanderup (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ins kalte Wasser gesprungen. Das Anbaden in Wanderup fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Mehr als 500 Zuschauer waren laut Wanderups Bürgermeister Hans-Wilhelm Thomsen (CDU) dabei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg