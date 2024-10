Stand: 18.10.2024 17:03 Uhr Traditionelles Abfischen in Reinfeld am Wochenende

In Reinfeld (Kreis Stormarn) steht an diesem Sonntag wieder das große Abfischen des Herrenteichs auf dem Programm. Das traditionelle Abfischen im auch "Karpfenstadt" genannten Reinfeld musste im vergangenen Jahr wetterbedingt ausfallen. Beim Abfischen werden Tausende Tonnen Karpfen aus dem Wasser geholt. Teichwirt Tim Schubert kündigt an: "Wir werden dieses Jahr auch ein paar Fische ausstellen, sodass die Leute in Ruhe gucken können, was schwimmt eigentlich in unserem Teich." Auch wirtschaftlich steht die Zucht gut da: Jedes Jahr steige die Nachfrage nach seinem Karpfen, so der Teichwirt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn