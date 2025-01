Stand: 11.01.2025 08:00 Uhr Tornesch: Unfall mit fünf Verletzen

Bei einem Verkehrsunfall in Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Auto mit einem Kleintransporter an der Esinger Straße, Ecke Friedrichsstraße. Fünf Personen seien verletzt worden, darunter ein 17-Jähriger. Die Einsatzkräfte mussten nach Angaben der Polizei ein Fahrzeug aufschneiden, etwa dreißig Helfer waren am Einsatz beteiligt

