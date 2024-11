Stand: 16.11.2024 14:34 Uhr Tödlicher Unfall auf der A21 bei Tremsbüttel

Bei einem Auffahrunfall auf der A21 bei Tremsbüttel im Kreis Stormarn ist am Abend ein Rentner ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 19-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und rammte so den Wagen des 70-Jährigen. Dadurch wurde das Auto des Rentners gegen einen Pfosten geschleudert. Der 70-jährige Mann starb im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg