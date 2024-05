Stand: 22.05.2024 10:21 Uhr Tödlicher Quadunfall bei Klanxbüll

Bereits am Pfingstsonntag ist ein 65-jähriger Quadfahrer bei Klanxbüll im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Fahrer ist demnach aus noch ungeklärter Ursache bei Emmelsbüll-Horsbüll von der Straße abgekommen und in einen zwei Meter tiefen Graben gestürzt. Es laufen Ermittlungen, Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge gibt es bislang allerdings nicht.

