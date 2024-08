Stand: 15.08.2024 11:58 Uhr Tierklinik Norderstedt sucht vierbeinige Blutspender

Blut kann Leben retten, auch bei Tieren: Die Tierklinik Norderstedt (Kreis Segeberg) hat immer wieder Probleme, genug tierische Blutspender zu finden. Landesweit ist die Lage laut dem Schleswig-Holsteinischen Tierärzteverband nicht so stark angespannt wie in Norderstedt. Tierblut wird weitaus seltener benötigt als beim Menschen. Jedoch gebe es für Tiere keine zentrale Blutbank. Die würde helfen, eine Reserve aufzubauen, so der Verband.

