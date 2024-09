Stand: 18.09.2024 08:59 Uhr Theodor-Heuss-Ring: Sperrung in der Nacht zu Donnerstag

Die Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel gehen weiter. Deshalb muss in der Nacht zu Donnerstag die Bundesstraße in Fahrtrichtung Eckernförde gesperrt werden, so die Stadtverwaltung. Zwischen den Ausfahrten Ratzeburger Straße und Winterbeker Weg wird die Betonleitwand wieder abgebaut. Ab 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr früh soll die Sperrung dauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In der nächsten Bauphase, die bis etwa Mitte Oktober dauern soll, wird die Fahrbahn in Richtung Plön im Bereich zwischen Friesenbrücke und "An der Kleinbahn" inklusive der Abfahrtrampe zur Dietrichstraße erneuert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel