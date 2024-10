Stand: 04.10.2024 16:11 Uhr Theater Lübeck: Kostenlose Konzerte und Aktionen für Familien

Zum ersten Mal findet am Theater Lübeck ein musikalischer Familientag statt. Nach Angaben des Theaters gibt es am Sonnabend für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren von 10 bis 13 Uhr kostenfreie Konzerte, Instrumentenvorstellungen, Bastelaktionen und eine Tombola. Außerdem beantworten Mitglieder der Philharmonischen Gesellschaft am Vormittag Fragen der Kinder. Der Eintritt ist frei und jederzeit möglich.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck