Stand: 31.07.2024 09:10 Uhr Kreis Steinburg: Freibäder Wacken und Krempe top bewertet

Wacken hat das beste Freibad in Schleswig-Holstein

Das Freibad in Wacken (Kreis Steinburg) ist laut Google Maps das beste in Schleswig-Holstein. Das hat eine Auswertung der Plattform "testberichte.de" ergeben. Insgesamt hat das Portal 800.000 Online-Bewertungen von 1.700 Freibädern in ganz Deutschland ausgewertet. In Wacken ist laut Gästen das Personal sehr nett, die Preise günstig und auch die Liegewiese kommt gut an. Allerdings ist das Wasser nicht beheizt.

Freibad Krempe auf Platz drei

Und auch das Bad in Krempe (auch Kreis Steinburg) liegt weit vorn, auf Platz drei des Rankings. Auch hier kommt in den Google-Rezensionen der Besucher das Personal gut weg. Das Bad punktet außerdem mit seinen Sprungbrettern, mit viel Freifläche und es eignet sich offenbar gut für Kinder.

Freibäder bekommen 4,7 Sterne

Dank der überdurchschnittlich positiven Bewertungen kommen beide Bäder auf 4,7 Sterne. Weil Wacken aber von 240 Nutzern bewertet wurde, Krempe aber nur von 187, liegt Wacken vorn. Dabei profitiert Wacken bei der Anzahl der Rezensionen auch vom Festival Wacken Open Air, das gerade gestartet ist. Traditionell nutzen viele Metal-Fans das Festival für einen Freibad-Besuch.

