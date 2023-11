Illegales Autorennen in Harburg? Vier Verletzte bei Zusammenstoß Stand: 12.11.2023 21:04 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Harburg sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Vermutlich war ein illegales Autorennen Ursache.

Ein Zeuge hörte Motoren laut aufheulen und will gegen 14.20 Uhr gesehen haben, wie zwei Autos über die vielbefahrene Wilstorfer Straße rasten. Einer der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem Laternenmast und frontal mit einem anderen Auto.

Auch Unfallverursacher wurde verletzt

In dem Fahrzeug saßen ein achtjähriger Junge, die 57 Jahre alte Fahrerin und Tante des Jungen sowie eine weitere Frau. Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, darunter der Junge und der Unfallverursacher. Rettungswagen brachten die vier Verletzten ins Krankenhaus.

Das zweite an dem mutmaßlichen Autorennen beteiligte Auto war zunächst auf der Flucht, konnte am Abend aber in Buchholz in der Nordheide ausfindig gemacht werden. Nach dem Unfall war die Wilstorfer Straße gesperrt. Ermittler und Ermittlerinnen sollen nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

