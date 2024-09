Stand: 26.09.2024 16:59 Uhr Tage werden wieder kürzer: Polizei registriert mehr Einbrüche

Die Zahl der Einbrüche und Einbruchsversuche nimmt laut Polizei aktuell wieder zu. Ein Grund dafür sei die länger werdende Dunkelheit am Morgen und Abend. So hat in Boostedt im Kreis Segeberg ein Einbrecher am Mittwoch versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch, weil die Videoüberwachung sie per Handy informierte. Die Frau fuhr nach Hause, überraschte den Täter und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg, so die Polizei. Tipps zum Einbruchsschutz geben die Beamten in den speziellen Einbruchs-Beratungsstellen der Polizei unter anderem in Bad Segeberg und Ratzeburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg