Stand: 12.05.2024 12:11 Uhr Tag der Pflegenden: Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen in Seniorenheimen oder in der ambulanten Pflege müssen endlich attraktiver werden. Das fordern Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände am Internationalen Tag der Pflegenden. Demnach gibt es zu wenig Personal für zu viele pflegebedürftige Menschen. Mitarbeitende in Heimen und ambulanten Diensten kommen nach Angaben der Gewerkschaften an ihre Grenzen. Der Sprecher der Diakonie Schleswig-Holstein beschreibt eine angespannte, teilweise sogar dramatische Lage.

"Einige Pflegeheime mussten schon Stationen schließen, weil es nicht genug Personal gibt", berichtet Landespastor und Diakonie-Vorstand Heiko Naß. Auch ambulanten Diensten fehlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders in ländlichen Regionen an der Westküste machen vor allem lange Anfahrtswege die Pflege im häuslichen Umfeld laut Diakonie nur noch bedingt möglich. Die Arbeitsbedingungen in dem gesamten Bereich müssten besser werden, um mehr Menschen in den Beruf zu bringen, betont der Landespastor. Er fordert von Bund und Land mehr Geld für die Pflege und weniger bürokratische Vorschriften.

