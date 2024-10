Stand: 03.10.2024 11:35 Uhr Tag der Deutschen Einheit: Gottesdienst in Lübeck, Einheitsbuddeln in Kaltenkirchen

Der Tag der Deutschen Einheit wird auch in Schleswig-Holstein gefeiert. Zum Beispiel mit einem Festgottesdienst am Grenzmuseum in Lübeck-Schlutup oder auch beim Einheitsbuddeln in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), wo 750 Bäume gepflanzt werden sollen. In den Zeiten, wo man das Gefühl habe, dass die Gesellschaft in einigen Bereichen auseinanderdrifte, sei es wichtig, deutlich zu machen, "dass wir glücklich sein dürfen, dass wir ein geeintes Vaterland sind und wir in Frieden und Freiheit leben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.10.2024 | 11:00 Uhr