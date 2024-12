Stand: 09.12.2024 09:20 Uhr Sylt-Anreise: Zusätzliche Fähren ab Rømø wegen Autozug-Ausfall

Wegen des Ausfalls der Autozüge in dieser Woche bietet die FRS Syltfähre zusätzliche Abfahrten zwischen Havneby auf Röm und List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) an. Die Fähren verkehren stündlich. Geschäftsführer Tim Kunstmann kündigte an, dass die erste Abfahrt um 05.15 Uhr und die letzte um 19.30 Uhr erfolgt. Eine Reservierung wird empfohlen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt