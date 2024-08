Stand: 23.08.2024 09:45 Uhr Südholstein: Anstieg von Pendlern in Metropolregion Hamburg

Allein aus dem Kreis Pinneberg sind im vergangenen Jahr fast 76.000 Menschen zu ihrem Job außerhalb der Kreisgrenzen gependelt - das sind mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen im Kreis. Die meisten davon haben ihren Job in Hamburg. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Zusammen mit den Nachbarkreisen Segeberg, Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg sind es insgesamt fast 400.000 Menschen, die täglich nach Hamburg zur Arbeit fahren - das ist der höchste Anstieg an Pendlern in einer Metropolregion in Deutschland. Gestiegen ist auch die Länge der Arbeitswege: Sie betragen jetzt zwischen 20 und 22 Kilometern - etwa fünf Kilometer mehr als bisher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Herzogtum Lauenburg