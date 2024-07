Stand: 08.07.2024 09:22 Uhr Sturmböen: 100 Feuerwehreinsätze im Norden des Landes

Schwere Sturmböen haben am Sonnabend für rund 100 Feuerwehreinsätze in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie der StadtFlensburg gesorgt. Bei den Einsätzen am Abend und in der Nacht handelte es sich laut Feuerwehr zumeist um umgestürzte Bäume oder Äste. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 08:30 Uhr