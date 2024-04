Stand: 18.04.2024 11:51 Uhr Studierende im Norden bleiben gern an Unis in der Nähe

Viele Studierende suchen sich offenbar einen Studienplatz in der Nähe der Heimat. Das ist bei einer Umfrage des Centrums für Hochschulentwicklung rausgekommen. Knapp die Hälfte hat sich demnach im Wintersemester vor einem Jahr für eine Uni entschieden, die näher als 50 Kilometer an ihrem Heimatort liegt. An der Universität zu Lübeck kommen mit 11,5 Prozent die meisten Studierenden aus Hamburg. In Kiel und Flensburg hingegen ist der Anteil der Studierenden aus den Städten selbst am größten. Die Nähe zur Heimat hat laut Studie ihren Grund vor allem in den gestiegenen Energie- und Wohnkosten.

