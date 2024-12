Stromausfall nach Unfall in Rendsburg ist behoben Stand: 24.12.2024 12:28 Uhr Teile der Rendsburger Innenstadt waren an Heiligabend zeitweise ohne Strom. Grund war nach Angaben der Polizei ein Autounfall in der vergangenen Nacht. Der Schaden ist inzwischen behoben, der Strom fließt wieder.

Bei dem Unfall gegen 2 Uhr am frühen Morgen waren laut Polizei und Feuerwehr zwei Autos an einer Kreuzung der Eckernförder Straße zusammengestoßen. Eines prallte unter anderem gegen eine Bushaltestelle, mehrere parkende Fahrzeuge und einen Stromkasten, der dabei umgerissen und stark beschädigt wurde. Der Stromkasten sei ein wichtiger Verteiler für das Gebiet, so die Polizei. Die Stadtwerke mussten nach dem Unfall die Stromversorgung in der Eckernförder, der Flensburger und in Teilen der Gerhardstraße vorerst abstellen.

Strom war bereits zum Mittag wieder da

Für die Reparatur mussten Teile der Straße aufgebaggert werden. Daher gingen die Stadtwerke zunächst davon aus, dass die Stromversorgung noch bis zum Abend hin gestört sein würde. Doch am Dienstagmittag gab es die frohe Botschaft: Die gut 100 betroffenen Haushalte in Rendsburg haben wieder Strom.

Die Behörden hatten zwischenzeitlich in dem Rendsburger Kronwerk-Gymnasium einen Aufenthaltsort für die Menschen eingerichtet, die in dem vom Stromausfall betroffenen Gebiet wohnen. Dort gab es Strom, außerdem Verpflegung und warme Duschen.

Zwei Menschen mussten nach Unfall ins Krankenhaus

Der mutmaßliche Unfallfahrer war laut Polizei möglicherweise zu schnell unterwegs gewesen. Er sei von Ersthelfern aus seinem brennenden Wagen befreit worden. Nach dem Unfall sind nach Angaben der Rettungskräfte zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden.

