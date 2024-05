Stand: 06.05.2024 16:12 Uhr Stromausfall im Kreis Ostholstein: 1.600 Haushalte betroffen

Etwa 1.600 Haushalte im Kreis Ostholstein waren am Montagmittag kurzzeitig ohne Strom. Laut Schleswig Holstein Netz AG ist es in dem Bereich zwischen Kasseedorf und Blunkau gegen 12.30 Uhr zu einem Kurzschluss gekommen. Die Strecke der betroffenen Haushalte war etwa vier Kilometer lang. Rund eine Dreiviertelstunde später wurden die Haushalte wieder nach und nach versorgt. Ein Messwagen wird in dem Bereich noch bis Dienstag unterwegs sein, um letzte Wartungsarbeiten durchzuführen.

