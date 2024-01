Streit um Mülldeponie in Naturschutzgebieten bei Eckernförde Stand: 08.01.2024 20:27 Uhr Die Planung für die Errichtung einer Bauschuttdeponie am Bültsee bei Eckernförde gehen voran. In der Bevölkerung und den umliegenden Gemeinden wächst der Widerstand. Der Druck auf das Land nimmt zu.

von Marina Heller

Eine leichte Schneedecke liegt über dem Ufer des Windebyer Noors. Der Frost der letzten Tage hat sich als dünne Eisdecke über das Gewässer gelegt. Der Winter hat Anfang Januar die Natur fest im Griff. Doch diese friedliche Idylle droht schon bald zerstört zu werden. Die geplante Bauschuttdeponie vor Eckernförde erhitzt die Gemüter der Anwohner und Politiker.

Die bRG-Entsorgungsgesellschaft möchte in einem Kiesaabbaugebiet zwischen dem Bültsee und dem Schnäpper See (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der B76 eine der größten “Bauschutt”-Deponien in Schleswig-Holstein einrichten und betreiben. Das Gebiet, das sich zwischen Naturschutzgebieten befindet, gilt als besonders artenreich und damit schützenswert. Es dient den Anwohnern als Erholungsgebiet und zieht in den Sommermonaten viele wanderlustige Touristen an.

Umweltminister Tobias Goldschmidt macht sich ein Bild von der Lage

Aus diesem Grund trifft am Montagmittag der schleswig-holsteinische Umweltminister Minister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Windebyer Noor ein. "Als Umweltminister schaue ich sehr genau hin, ob Bauanträge in einem Naturschutzgebiet genehmigt werden können. Darum ist es mir wichtig, die Gegebenheiten vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen und mir ein eigenes Bild zu machen", sagte der Minister.

Die geplante Grundfläche der Bauschutthalde soll zehn Hektar, sowie eine Zufahrtsfläche von 1,6 Hektar umfassen und würde einer Flächengröße von 14 Fußballfeldern entsprechen. "Ich sorge mich darum, dass es nicht dabei bleiben wird. Die Fläche könnte jederzeit erweitert werden. Im Laufe der nächsten 30 Jahre würden dort mindestens zwei Millionen Kubikmeter Abfall abgelagert werden. Nach einigen Jahren Betrieb würde sich ein weithin sichtbarer Schuttberg von über 40 Meter Höhe erheben", sorgt sich Gemeindevertreterin Christiane Knabe (Grüne), die sich gegen den Bau der Deponie positioniert hat.

Die Deponie würde in einer Kette von Grundwassserseen entstehen, die unterirdisch miteinander in Verbindung stünden. Ausgetretene Schadstoffe würden sich schnell ausbreiten und das Grundwasser zusätzlich schädigen, führt die Politikerin weiter aus. Bereits im letzten Jahr startete Christoph Schleusener (CDU) eine Petition gegen die geplante Deponie und sammelte dabei 3.192 Unterschriften. Noch im Dezember fand eine öffentliche Anhörung statt. Aktuell befindet sich die Petition in parlamentarischer Beratung. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht.

Ortsnahe Deponien sind wichtig für die Bauwirtschaft

Während der Ortsbesichtigung stellt Michael Packschies das Windeby Noor vor und macht dabei auf die Relevanz für die Natur und der Stadt Eckernförde aufmerksam. Der Fußweg führt vorbei an einem Feld mit Zwischenfrüchten, das für die Natur besonders wertvoll ist. An der Einmündung zum Birkenseer Weg stellt Christiane Knabe die Grundwasserleiter direkt an den Schnaaper Seen vor und macht auf die Gefahren der Verunreinigung des Grundwassers durch die geplante Deponie aufmerksam. "Die Seen sind direkt mit dem Meer verbunden und könnten zur Gefahr für das geplante Naturschutzgebiet Ostsee werden.", erklärt Frau Knabe

Trotz allen Gegenwindes ist eine ortsnahe Deponie für die Bauwirtschaft wichtig. Uwe Meyer aus dem Umweltministerium weißt darauf hin, dass es im Land weiterhin "Deponiebedarf" gebe. Die ohnehin durch hohe Kosten gebeutelte Bauwirtschaft sei an einer standortnahen Entsorgung interessiert. Mit Blick auf die ökologischen Bedenken stehe aber fest, dass Kosel und Gammelby kein idealer Standort seien, verdeutlicht Meyer.

Bedarf für eine weitere Deponie erst 2030 erreicht

"Ich sehe aktuell keinen Bedarf für eine weitere Deponie. Die vorhandenen Deponien im Land sollten laut Berechnungen bis 2030 ausreichen. Wir haben also genügend Zeit, einen geeigneteren Standort zu finden", zieht Umweltminister Goldschmidt als Fazit nach seiner Begehung der betroffenen Naturschutzgebiete.

Wie es mit der Errichtung der Bauschutt Deponie weitergehen wird, ist noch offen. Da das Verfahren bisher noch nicht eröffnet wurde, stehen die Chancen gut, dass sich die Baufirma nach einem besser geeigneten Standort für den Bau umsieht und die Idylle am Windebyer Noor erhalten bleibt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Kreis Rendsburg-Eckernförde