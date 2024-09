Stand: 10.09.2024 10:11 Uhr Straßenbeleuchtung in Lübeck für eine Stunde ausgefallen

Am Sonnabend blieb Lübeck für etwa eine Stunde im Dunkeln. Wie der Netzbetreiber TraveNetz mitteilte, fiel gegen 21 Uhr die Straßenbeleuchtung in der gesamten Stadt aufgrund eines Fehlers in der Steuerungssoftware aus. Der Fehler konnte jedoch behoben werden, sodass die Beleuchtung nach etwa einer Stunde wieder funktionierte.

