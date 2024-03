Stand: 20.03.2024 09:53 Uhr Strandkorb-Saison startet in St. Peter-Ording

In St.Peter-Ording (Kreis Dithmarschen) stellen Mitarbeitende der Tourismus-Zentrale die ersten Strandkörbe auf. In den kommenden Wochen sollen 1.250 Körbe an den fünf Badestellen des zwölf Kilometer langen Sandstrandes stehen. Urlauber und Tagesgäste können die Körbe zunächst kostenfrei nutzen. Mit Beginn der Badesaison im April werden sie dann regulär vermietet. Online Reservierungen sind ab Mai möglich.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2024 | 08:30 Uhr