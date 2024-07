Stand: 08.07.2024 09:18 Uhr Staus auf der A1: Sommerreiseverkehr trifft auf Baustellen

Die Anreise- bzw. Rückreisewellen auf der A1 haben am Wochenende für Staus gesorgt. Besonders betroffen war der Bereich zwischen Bargteheide im Kreis Stormarn und Lübeck wegen der dortigen Brückenarbeiten. Auch zwischen Scharbeutz und Ratekau im Kreis Ostholstein mussten sich viele Reisende in Geduld üben. Die Urlaubssaison hatte in mehreren Bundesländern bereits begonnen, darunter Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Bremen. Mit Nordrhein-Westfalen als weiteres Bundesland erhöhte sich das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen erheblich.

