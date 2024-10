Stand: 15.10.2024 16:45 Uhr Statistikamt Nord: Grundstücke in Ostholstein am teuersten

Wer sich in Ostholstein ein Grundstück gekauft hat, musste im landesweiten Vergleich besonders viel Geld in die Hand nehmen. Dem Statistikamt Nord zufolge kostete ein Quadratmeter in Ostholstein im vergangenen Jahr durchschnittlich 339,88 Euro. Der landesweite Schnitt lag etwa bei der Hälfte: bei 169,49 Euro.

Günstigste Grundstückspreise in Dithmarschen

Am niedrigsten waren die Grundstückspreise in Dithmarschen, hier kostete der Quadratmeter vergangenes Jahr 63,08 Euro im Schnitt. Ausgewertet wurden dem Statistikamt Nord zufolge 683 verkaufte und baureife Grundstücke.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein