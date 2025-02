Stand: 10.02.2025 10:22 Uhr Stadtwerke Flensburg: Bauarbeiten in der Glücksburger Straße

Am Montag (10.2.) haben Bauarbeiten in der Glücksburger Straße in Flensburg begonnen - voraussichtlich für knapp acht Monate. Die Stadtwerke sanieren nach eigenen Angaben die Fernwärmeleitung in Höhe Fruerlundhof. Bis Mitte März kommen Verkehrsteilnehmende während der Teilsperrung demnach noch in beide Richtungen an der Baustelle vorbei, danach beginnt eine Vollsperrung bis Ende Oktober.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg