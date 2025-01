Stand: 22.01.2025 16:28 Uhr Stadtbücherei Flensburg: Internet-Führerschein für Kinder

In der Stadtbücherei in Flensburg können Kinder ab acht Jahren am 11. Februar einen Internet-Führerschein machen. An mehreren Stationen gehe es um Chats, Suchmaschinen, Viren, Werbung, E-Mails und Social Media, so die Stadt in einer Mitteilung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Anlass ist der Safer Internet Day am 11. Februar. Dieser weltweite Aktionstag soll seit 2004 ein Zeichen für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche setzen. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Keine Likes für Lügen! - Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz“.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg