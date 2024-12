Stand: 02.12.2024 15:27 Uhr Stadt Kiel lässt Luftabsauganlagen am Theodor-Heuss-Ring entfernen

Die Stadt Kiel hat die Luftfilteranlagen am Theodor-Heuss-Ring abbauen lassen. Nach Angaben eines Sprechers sind die sechs Anlagen verladen und abtransportiert worden. Sie hatten in den vergangenen Jahren die Aufgabe, an der vielbefahrenen Straße Schadstoffe aus der Luft zu holen, um Fahrverbote zu verhindern. Inzwischen sind sie nicht mehr notwendig. Da die EU stengere Regeln zur Luftqualität in Arbeit hat, werden die Absaug-Anlagen zunächst eingelagert. Die Stadt hatte die Geräte für 600.000 Euro gekauft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Kiel B76