St. Peter-Ording: Kultstrandbar schließt am Sonntag

Am Sonntag schließt die Strandbar 54 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Dort saßen bisher Besucher und Besucherinnen direkt über dem Meer. Weil sich das Meer aber am jetzigen Standort nicht mehr zurückzieht, stehen die Pfähle permanent im Wasser. Deshalb muss die Strandbar umziehen. Im kommenden Frühjahr öffnet die Bar dann wieder - allerdings 245 Meter weiter landeinwärts. Dort entsteht gerade ein Neubau für die Strandbar. In wenigen Wochen geht dort bereits der Innenausbau los. Das alte Gebäude wird dann abgerissen. Wann genau das neue Gebäude öffnet steht noch nicht fest.

