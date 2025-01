Stand: 13.01.2025 15:48 Uhr Viele Sportstätten im Kreis Stormarn in schlechtem Zustand

Viele kommunale Sportstätten sind in einem schlechten Zustand, wie eine bundesweite Studie des Instituts für Urbanistik ergeben hat. Auch die Sporthallen und Freiluftanlagen im Kreis Stormarn in Südholstein machten da keine Ausnahme, sagt der Vorsitzende des Kreissportverbands, Adelbert Fritz. "Wir reden zum Beispiel über Fußballplätze. Die Drainage, die auf jedem Rasenplatz erforderlich ist, ist nicht mehr in Ordnung. Das heißt, dass die Plätze im Herbst und im Frühjahr, wenn viel Regen fällt nicht mehr zu gebrauchen sind.“ Zwar habe sich in den vergangenen Jahren schon einiges getan, das reiche aber nicht aus, so der Vorsitzende weiter. Er fordert, dass das Land die Sanierung von Sportstätten weiter fördert. Die entsprechende Richtlinie war Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn