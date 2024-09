Stand: 03.09.2024 08:47 Uhr Sperrungen in Stockelsdorf wegen Forstpflegearbeiten

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) werden von Mittwoch an für etwa eine Woche Forstpflegearbeiten durchgeführt. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Dabei wird im Bereich des Eichhörnchenweges ein Viertel Hektar Wald gerodet und anschließend neu angepflanzt. Auch am Rensefelder Weg werden Bäume gefällt, um mehr Licht für den Rest des Bestandes zu schaffen. Wege und Waldflächen werden dazu gesperrt. Die Gemeinde bittet Spaziergänger und Hundebesitzer, die Sperrungen zu beachten und in andere Gebiete auszuweichen. Am Eichhörnchenweg wird es außerdem ein absolutes Halteverbot geben. Auch der Parkplatz am Rensefelder Weg wird gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein