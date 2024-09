Stand: 10.09.2024 14:05 Uhr Sönnebüll: Einbrecher fesseln Mitarbeiter in Gaststätte

Die Polizei im Kreis Nordfriesland sucht zwei mutmaßliche Einbrecher. Sie sollen am Freitagabend (6.9.) gegen 23.30 Uhr in eine bereits geschlossene Gaststätte in Sönnebüll eingedrungen sein. Allerdings war noch ein Mitarbeiter vor Ort. Die unbekannten Täter fesselten den Mann und forderten ihn laut Polizei unter Gewaltandrohung dazu auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Unbekannten erbeuteten Einnahmen in vierstelliger Höher und ergriffen anschließend die Flucht. Der Mitarbeiter konnte sich nach einiger Zeit eigenständig befreien und die Polizei alarmieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland