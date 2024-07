Stand: 25.07.2024 08:52 Uhr Segeberger starten mit Handball und Fußball bei Olympia

Für Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segebrg) wird es am Donnerstag ernst: Sie spielt das erste Mal für die deutschen Handball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Das Turnier startet einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris am Freitag. Die ersten Gegnerinnen kommen aus Südkorea. Nicht nur für die 24-jährige Rückraumspielerin Lott ist es ein besonderes Spiel: Das Team hatte sich nach 16 Jahren erstmals wieder für Olympia qualifiziert.

Auch Fußballerinnen starten ins Turnier

Und auch die deutschen Fußballerinnen starten vor der offiziellen Eröffnung in den olympischen Wettbewerb. Erstes Spiel ist auch am Donnerstag gegen Australien. Als Trainerteam sitzen Horst Hrubesch aus Boostedt (Kreis Segeberg) und Co-Trainerin Britta Carlson aus Wiemersdorf im Kreis Segeberg an der Seitenlinie. Aus Schleswig-Holstein sind insgesamt sieben Athleten und Athletinnen im Team Deutschland bei den Olympischen Spielen 2024.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2024 | 08:52 Uhr