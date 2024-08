Stand: 05.08.2024 09:38 Uhr Seehunde am Strand von Kitzeberg

Seit einigen Wochen tummeln sich ein oder mehrere Seehunde in der Kieler Förde am Strand von Kitzeberg zwischen Mönkeberg und Heikendorf (Kreis Plön). An diesem Wochenende waren sie wieder da, wie die Heikendorferin Nicole Storm beobachtet hat: "Sie sitzen meistens auf den Steinen und sonnen sich da. Meistens kann man sie gar nicht so gut erkennen, weil sie die Farbe des Steins und des Wassers haben." Am liebsten halten sie sich am Surfer-Spot oder Richtung Restaurant Kiek Ut auf, wenn es windgeschützt ist, so Nicole Storm.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kiel