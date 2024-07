Stand: 05.07.2024 15:25 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in Lübeck: Auto überschlägt sich

Auf dem St.-Jürgen-Ring in Lübeck ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall mit drei Autos gekommen. Nach Angaben der Polizei ist ein Pkw in zwei parkende Fahrzeuge gefahren, dabei überschlug sich der Unfallwagen und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde verletzt. Die Straße stadteinwärts war zwischen der Ratzeburger Allee und der B207 für eine Stunde lang voll gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 16:30 Uhr