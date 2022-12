Schwerer Unfall auf B203 bei Borgstedt Sendedatum: 03.12.2022 08:30 Uhr Bei Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam es laut Polizei am Freitagabend zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Am Freitagabend kam es auf der B203 bei Borgstedt im Kreis Rendburg-Eckernförde zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei stießen gegen 18.30 Uhr zwei Pkw frontal zusammen. Ein 23-jähriger Autofahrer war aus Richtung Büdelsdorf kommend aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Eine 20-Jährige war nach dem Unfall in Lebensgefahr, auch der 23-Jährige verletzte sich schwer. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.

Immer aktuelle Informationen über Staus und Behinderungen in Norddeutschland finden Sie auf der Seite des NDR Verkehrsstudios.

Weitere Informationen Diese Folgen hat die Sperrung der Holtenauer Hochbrücke Nach der Kollision mit einem Schiff ist die B503 weiterhin für Autofahrer und Busse gesperrt. Der Nord-Ostsee-Kanal ist wieder freigegeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2022 | 08:30 Uhr