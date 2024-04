Stand: 25.04.2024 10:58 Uhr Schwerer Unfall am Hauptbahnhof in Kiel

Am Kieler Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein 79-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei sagt, dass ein Linienbus den Mann erfasst habe. Er sei gestrauchelt und wollte sich am wartenden Bus abstützen als dieser losfuhr. Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 08:30 Uhr