Stand: 02.06.2024 11:08 Uhr Schwerer Motorradunfall zwischen Großensee und Lütjensee

Zwischen Großensee und Lütjensee im Kreis Stormarn sind am Samstagabend zwei Motorradfahrer frontal zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Eine Fahrerin war nach Polizeiangaben vorher in einer Kurve der Straße "Pfefferberg" in den Gegenverkehr geraten und danach mit dem anderen Fahrer kollidiert. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße in Großensee war wegen Reinigungsarbeiten länger gesperrt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn