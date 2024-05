Stand: 18.05.2024 12:15 Uhr Schwerer Motorradunfall in Grömitz

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Grömitz im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Der 23-jährige Feuerwehrmann war laut Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz. Er war den Angaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bäderstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Altglascontainer fuhr. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein