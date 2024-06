Stand: 21.06.2024 19:55 Uhr Schwerer Autounfall in Braak

Am Freitagnachmittag sind in Braak (Kreis Stormarn) an einer Kreuzung zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei waren zwei junge Männer aus Hamburg und eine Familie mit zwei Kindern aus Reinbek beteiligt. Bis auf das jüngste Kind wurden alle schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 20:00 Uhr