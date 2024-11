Stand: 26.11.2024 16:52 Uhr Schwentinental: Viele Einbrüche in Hauskellern im November

In Schwentinental im Kreis Plön hat es in diesem Monat viele Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern gegeben. Laut Polizei wurden in den Ortsteilen Klausdorf und Raisdorf knapp 30 Taten gemeldet - bei etwa der Hälfte blieb es beim Einbruchsversuch. Die Unbekannten stahlen unter anderem hochwertige E-Bikes. Einen Tatverdächtigen gibt es laut Polizei bisher noch nicht. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, auffällige Personen im Stadtgebiet zu melden.

Tipps um Einbrüche zu vermeiden

Um Kellereinbrüche zu vermeiden, rät die Polizei zu einem stabilen Türschloss, idealerweise ein Vorhängeschloss mit hohem Sicherheitsstandard. Beleuchtung und Bewegungsmelder sorgen außerdem dafür, dass Personen nicht ungesehen agieren können und Bewohner merken so auch, dass sich jemand im Keller befindet, so die Polizei. Ganz wichtig ist, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Keller zu lagern, heißt es weiter.

