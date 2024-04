Stand: 23.04.2024 11:18 Uhr Schwentinental: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Schwentinental (Kreis Plön) am vergangenen Wochenende hat ein Richter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei in Kiel steht er in Verdacht, gemeinsam mit einen 29-Jährigen bei einem Streit vor einer Diskothek zwei Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren verletzt zu haben. Beide Opfer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittler der Kripo Plön gehen davon aus, dass Zeugen von der Tat zahlreiche Videoaufnahmen gemacht haben und schalteten daher das Hinweisportal der Polizei frei. Dort können Zeugen ihre Aufnahmen hochladen.

