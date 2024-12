Stand: 12.12.2024 15:42 Uhr Schwedens Ex-Ministerpräsident in Lübeck: Jugend kann Zukunft positiv gestalten

Der schwedische Ex-Ministerpräsident Stefan Löfven hat im Willy-Brandt-Haus in Lübeck mit Schülerinnen und Schülern des Gymnaiums Johanneum über Krieg, Frieden und die Rolle von Jugendlichen in der Politik diskutiert. Dabei betonte der Präsident der schwedischen Sozialdemokratischen Partei Europas, wie wichtig aus seiner Sicht das Engagement junger Menschen für die Zukunft Europas ist. "Die Jugend hat so viel mehr Zukunft vor sich und je aktiver sie jetzt sind, desto mehr können wir tun, um diese positiv zu gestalten", so Löfven.

